13 Mar 2024 - 13:12- Siyaset

CHP’nin Derince adayı Av. Sertif Gökçe’nin pankartlarına saldırı!

31 Mart’ta yapılacak seçimler yaklaştıkça, tansiyon da yükselmeye başladı. CHP Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe’nin ilçedeki pankartları biri veya birileri tarafından yırtıldı, zarar verildi. Derince’de CHP’li Gökçe’nin afiş ve pankartlarına sık sık saldırı yapılması ve tahrip edilmesi, CHP’lilerin tepkisine neden oldu.