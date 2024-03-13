13 Mar 2024 - 13:12- Siyaset G:

CHP’nin Derince adayı Av. Sertif Gökçe’nin pankartlarına saldırı!

31 Mart’ta yapılacak seçimler yaklaştıkça, tansiyon da yükselmeye başladı. CHP Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe’nin ilçedeki pankartları biri veya birileri tarafından yırtıldı, zarar verildi. Derince’de CHP’li Gökçe’nin afiş ve pankartlarına sık sık saldırı yapılması ve tahrip edilmesi, CHP’lilerin tepkisine neden oldu.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP’nin Derince adayı Av. Sertif Gökçe’nin pankartlarına saldırı! mask
CHP’nin Derince adayı Av. Sertif Gökçe’nin pankartlarına saldırı!
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“SERTİF GÖKÇE KAZANACAK”

CHP’liler, “Adayımız Sertif Gökçe’nin kazanacağını anlayan birileri, bu tür çirkeflikler yaparak, Sayın Gökçe’yi yıpratmaya çalışıyorlar, unutmasınlar ki güneş balçıkla sıvanmaz, 31 Mart’ta Derince’de adayımız Sertif Gökçe kazanacak, herkes bunu böyle bilsin” dediler. 

CHP’nin Derince adayı Av. Sertif Gökçe’nin pankartlarına saldırı!
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13 Mar 2024 - 13:12 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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Yorumlar

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Derinceli - Kin ve nefret dilinden vazgecmiyorlar Sertif başkan kazanarak derincelileri derincelileri kin ve nefret dilinden kurtarak

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 13 Mart 13:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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