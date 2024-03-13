CHP’nin Derince adayı Av. Sertif Gökçe’nin pankartlarına saldırı!

“SERTİF GÖKÇE KAZANACAK”
CHP’liler, “Adayımız Sertif Gökçe’nin kazanacağını anlayan birileri, bu tür çirkeflikler yaparak, Sayın Gökçe’yi yıpratmaya çalışıyorlar, unutmasınlar ki güneş balçıkla sıvanmaz, 31 Mart’ta Derince’de adayımız Sertif Gökçe kazanacak, herkes bunu böyle bilsin” dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Kin ve nefret dilinden vazgecmiyorlar Sertif başkan kazanarak derincelileri derincelileri kin ve nefret dilinden kurtarak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.