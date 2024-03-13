Özel Kocaeli Bilnet Okulları, Malezya'dan UPM Delegasyonu ağırladı

Malezya'nın önde gelen üniversitelerinden Universiti Putra Malaysia'den (UPM) gelen öğrenci ve akademisyen grubu, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi ve Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM) hakkında bilgi almak üzere şehri ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Malezyalı delegasyon ayrıca Özel Kocaeli BİLNET Okulları'nı da ziyaret etti. Kültürel etkileşim temalı ziyarette, iki ülke arasında öğrenci hareketliliği, ortak projeler, fiziksel kaynaklar ve öğretim yaklaşımları gibi konular ele alındı.

“İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINA DÖRT GÖZLEBAKIYORUZ”

Delegasyon, Kocaeli Üniversitesi, LATARUM ve Özel Kocaeli Bilnet Okulları yöneticileri ve eğitimcileri ile verimli diyaloglar gerçekleştirdi. Ayrıca, Kocaeli Bilnet Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri ile buluşan delegasyon, öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında sağlanan sıcak karşılama ve bilgi paylaşımları delegasyon lideri Aimi Nadhirah Roslan tarafından memnuniyetle karşılandı. Roslan, Türkiye'deki meslektaşlarının fikir ve bakış açılarını paylaşmanın zengin bir deneyim olduğunu ifade etti ve gelecekteki iş birliği fırsatlarına dört gözle baktıklarını belirtti.

“BAKIŞ AÇILARIMIZI GENİŞLETİR”

Özel Kocaeli Bilnet Okulları ziyaretlerinde, Malezyalı delegasyon öğrenciler ve eğitimciler ile kültürel etkileşimde bulunmanın yanı sıra potansiyel iş birliği olanaklarını tartıştı. Kocaeli Bilnet Okulları kurucusu Ali Korkmaz, uluslararası değişimlerin öğrencilerin ve eğitimcilerin küresel bakış açısını geliştirmedeki önemini vurgulayarak, "UPM gibi saygın kurumlardan gelen delegasyonları ağırlamak, sadece akademik ortamımızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bakış açılarımızı genişletir" dedi.