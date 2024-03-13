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Ölmez: "Kandıra’da turizm gelişecek"

Kandıra’yı karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle ilçedeki turizmin gelişeceğini söyledi.

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Ölmez: "Kandıra’da turizm gelişecek"
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VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez ilçeyi karış karış geziyor, vatandaşlarla buluşuyor. Başkan Adayı Ölmez, çalışmalarını iftar sonrası da sürdürüyor. Son olarak Tatarahmet ve Çakmaklar Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Erol Ölmez, Kandıra için yapacağı projeleri ve yeni dönem yatırımları paylaştı.

“PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK”

“Kandıra için çalışmaya kararlıyım” diyen Ölmez, “Allah nasip ederse sizlerle beraber, AKP ve Cumhur İttifakı olarak yaptıklarımızın daha iyisini yapacağız. Kandıra’da tarım ve hayvancılığı geliştirmek için ürettiğimiz projeleri yeni dönemde hayata geçireceğiz. Üreticimizin ve çiftçimizin yanında olarak hem destek vereceğiz hem de üretimde artışı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“KANDIRA CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Kandıra’da turizmin gelişmesi için de çalışma yapacaklarını anlatan Erol Ölmez, “Sadece denizi değerlendirmemek lazım. Yeşil alanlarımızı da işin içine katarak Kandıra’yı tam anlamıyla cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bizlere çok büyük katkıları var. Bir ilçe belediyesinin Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde neler yapabileceğini göstereceğiz. Diğer birçok ile model olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

 

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13 Mar 2024 - 13:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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