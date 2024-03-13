Hürriyet, 5 yıllık süreçte üretilen değerli hizmetlere dair paylaşımda bulundu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevde bulunduğu 5 yıllık süreçte üretilen değerli hizmetlere dair paylaşımda bulundu. Hürriyet paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “5 yılda meclis çoğunluğumuz olmamasına ve sürekli engellenmemize rağmen İzmit’te, daha önce yapılamayanları hayata geçirdik. Bir de meclis çoğunluğumuz olsa, güçlü bir meclisimiz olsa İzmit’te daha neler başarırdık siz düşünün.

“YÜZDE 80 BORÇLA DEVRALDIK”

20 yıldır yapılmayan birçok işi yaptık, eksik yapılan birçok işi tamamladık. Vicdanen rahatım. Bu kent için gece gündüz çalıştık. Her engeli aşmak için mücadele ettik. Oturup şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde 300 milyon lira bütçe varken 250 milyon lira da borç vardı. Yüzde 80 borçla devraldık belediyeyi. Biz nezaketsizlik yapmadık. Zamanında Belsa’da borçlar asılmıştı. Giderleri azaltmak adına büyük mücadele verdik.

“FOTOKOPİ MAKİNESİ BİLE KİRALIKTI”

Fotokopi makinası bile kiralıktı belediyede. Bizde DMO’dan gittik satın aldık. O fotokopi makinelerinden 500 bin lira tasarruf yaptık. Büyükşehir geçen sene 3 buçuk milyon liraya fotokopi makinesi kiralama ihalesi yaptı. Kağıt ve makinelerin bakımları da belediyeye ait üstelik. Biz belediyeye mal kazandırma adına hem mal sahibi olduk hem tasarruf yaptık. Benim veremeyeceğim hesabım yok. Attıkları iftirayla kalıyorlar. Belediyenin malını korumak için kavga etmek gerekiyorsa ederim.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ HİZMETE ‘HAYIR’ DENDİ

Kocaman bir öğrenci yurdumuz var ama birilerine peşkeş çekilmiş. Parayla hizmet veriyor. Meclise getirdik konuyu dedik ki ‘Geri alalım’ 25 yıllığına tahsis edilmiş yurt. Öğrencilere ücretsiz hizmete bile ‘Hayır’ dendi bu mecliste. O dönemde 55 milyona 200’den fazla iş makinesi ve kamyon alabiliyorduk. 27 milyon lira kredi aldık. 71 kamyon ve iş makinesi aldık. 3 yılda borcu bitirdik. Sonra ekonomik kriz patladı. Gebze Belediyesi 43 kamyonu 67 milyon liraya kiraladı. Kalan 28 milyon lira bize 350 milyon liraya mal oldu. Mecliste çoğunluğun olmaması bize 350 milyon liraya patladı.

“DURMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Mecliste yaşadığımız tüm problemlere rağmen şikayet etmeden 20 yıldır yapılmayan birçok işi yapmak, eksik veya yanlış yapılanları düzeltmek için var gücümüzle mücadele ettik. Bu kent için hiç durmadan çalışıyoruz. Giderleri azaltmak adına ciddi mücadele verdik. Kamyon ve iş makinesi satın alabilmek için 5 yıl mücadele ettim ve sonunda hepsini satın aldık.

“HİZMETLER ARTARAK DEVAM ETTİ”

Artık araçlar sizin malınız. Yüzde 80 borç ile aldığımız bütçede borç oranını yüzde 40’a düşürdük. 700 milyon liradan fazla varlık elde ettik. Milletin parasını yine millete kullandık. Belediyede bir tane makam aracı yok. Halk için çalışıyoruz. Hizmetlere arttırarak devam ettik.

“ÖZ GÜCÜMÜZLE ÜRETİYORUZ”

Her kent bir rant üretir. Biz rantı bir kişini cebine sokmadık, vatandaşa geri döndürdük. Sosyal tesislerimizde 3 yıl boyunca çayı 2 liradan verdik. Fevziye Cami yanında 4 çeşit yemeği 40 liraya verdiğimiz Kent Lokantası’nı açtık. Her gün bin 500’e yakın insana hizmet veriyoruz. Kendi öz gücümüzü arttırarak maliyetine satış yapıyoruz.

“MOBİL AŞ EVİ ÜCRETSİZ İFTAR VERİYOR”

Açtığımız Aşevimiz sayesinde 13 bin kişiye sosyal yardım yapıyoruz. Üniversite öğrencilerine günde bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de Beslenme Saati Projesi ile günde bir öğün ücretsiz yemek verebilmek için 2 yıldır mücadele ediyoruz. Bütün okullara bu hizmeti verebilecek güçteyiz. Anıtpark’a koyduğumuz Mobil Aşevimiz her gün bin kişiye ücretsiz iftar verecek.

“2 TANE KÜTÜPHANE KAZANDIRDIK”

Dışarı bağımlılığı azaltmak adına atölyelerimizi fabrikalara dönüştürdük neredeyse. Göreve gelir gelmez düğün salonlarını 1 lira yaptık. Yeni Cuma’daki tuvaletlerde ücretsiz hizmet veriyoruz. Fevziye’deki tuvaletleri de ihalesi bitince ücretsiz yapacağız. Çocukların, kadınların yaşlıların, engellilerin ihtiyaçlarına yönelik projeler yaptık. 4 tane kreş, 2 tane kütüphane yaptık.

“SOSYAL PROJELERLE GÖNÜLLERE DOKUNDUK”

Eğitimin bu kadar pahalı olduğu dönemde üniversiteye hazırlık için ücretsiz Çınar Akademi açtık. Alzheimer Yaşam Evi, Otizm Spor ve Yaşam Evi, Yaşama Destek Evi yaptık. Kuruçeşme’de ve Mehmet Ali Paşa’da Yaşam Evleri yaptık. Ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmeti veriyoruz. Engelli çocuklar için birçok mahallede Kısa Mola Merkezi yaptık.

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