 “O sözleri taraftarımıza değil, maç başlamadan ağza alınmayacak sözler söyleyenlere söyledim”

Ayrıca Gürsel, Tuzlaspor maçından sonra yaptığı, “ Sanki kazanmamızı istemiyorlar gibi bir atmosfer vardı.” sözüne açıklama getirdi. Deneyimli teknik adam, o sözü Kocaelispor taraftarına değil, maç başlamadan kendisine ve oyunculara ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan kişilere söylediğini belirtti

“BİZE YAKIŞACAK SONUÇLAR ALMIYORUZ”

Gürsel şu şekilde konuştu: “3 haftadır bize yakışacak sonuçlar almıyoruz. O yönde de üzgünüz. Baktığımızda adım adım üstüne koyan bir takım var. Bu hafta kendi sahamızda çok kazanmak istiyorduk. Oyuna da baktığımızda ilk 45 dakika iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarıda golleri bulabilirdik. 46. dakikada kişisel hatalardan dolayı bir gol yedik. Gollerin dışında da pozisyon verdiğimiz bir maç değildi. Genele bakarsak, penaltı kararına kadar hep oyunun içindeydik. Beraberliği de yakalamıştık. 1-1’den sonra da oyunun bize döneceği zamanlar oldu.

“MAALESEF BİZİM LİGİMİZDE BUNLAR VAR”

Bir penaltı kararı verildi. Sonrasında hakemler de çok çanak tuttu ve oyun oynanmadı. VAR’a gitti 7 dakika, ondan sonraki uzatmada bir 6 dakika daha. Sadece 2 VAR pozisyonunda 13 -14 dakika zaten oyun durdu. Oyunun içinde de, tempo yapacağımız, baskı kuracağımız dakikalarda rakip takımın kalecisi her pozisyonda kendini yere bırakmasını buna da hakemlerin göz yummasından dolayı oyunda istenilen tempo yakalanamadı. Maalesef bizim ligimizde bunlar var. Bunları değiştiremiyoruz.

“3 PUAN GELMEDİKÇE ÜZERİMİZDE BASKI OLUŞUYOR”

Hepimizin üzerinde otomatikman bir baskı oluşuyor 3 puan gelmedikçe. Bir an önce hep söylüyoruz o 3 puana ulaşmamız lazım. O 3 puana ulaştığımızda her şey çok farklı seyredecek. Önümüzdeki ilk maç Gençlerbirliği maçı. Bu 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Galibiyeti aldıktan sonra, enerji de takıma yansıyacaktır. Zaten bir değişim var, bu değişimi de inşallah sonuca yansıtırız.

“SAKATLIKLAR YAŞIYORUZ…”

Sakatlıklar yaşıyoruz. Örneğin Fofana’yı kaybettik. Kendi kendine boş bir pozisyonda tarak kemiği kırıldı. Gökhan da aynı şekilde boş bir anda sakatlandı. Bu hafta da Kharaishvili sakatlandı. MR sonucunu bekliyoruz. Şu an ne kadar süre bizimle olmayacak bilmiyoruz. Giorgi’nin sakatlanması olabilecek bir durumdu. İstirahat döneminde çıkıp burada sert bir sezona girdi. Biz de geçen haftada bir ivme yakalamıştı. Tam form tuttu derken böyle bir şey yaşadık.

“HEDEFSİZ MAÇ YOK”

Bu ligde her maç önemli. Hedefsiz bir maç yok. Bizim için de, rakipler için de. Artık bizim için kiminle oynadığımızın bir önemi yok. Bizim çıkıp sonucu almamız lazım. Biz kendi hedeflerimize gitmek için elimizden geleni yapacağız. Tanıyoruz rakibimizi. Onların da tecrübeli oyuncuları var. İki iyi takımın mücadelesi olacak. İnşallah oradan istediği sonuçla dönen taraf biz oluruz.”

“AĞZA ALINMAYACAK KÖTÜ ŞEYLER SÖYLENDİ”

Tuzlaspor maçı sonrasında yaptığı açıklama ile ilgili olarak deneyimli teknik adam şunları söyledi: “ Şunu söylemek istiyorum. Çok deplasmanlarda maça çıktım. Çok sahada maça çıktım hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak. Yeni bir yere geldim, ilk defa Kocaeli taraftarının karşısına çıktım. Ben burada tüm taraftarlarımızdan bahsetmiyorum. Benim söylediğim o azınlık kitleye. Yoksa bütün Kocaeli taraftarı böyledir diye bir şey olamaz zaten. Düdük daha çalmadan yapılan bir şey vardı söylemek istemiyorum açıkcası. Ağza alınmayacak kötü şeyler. Yani bunlar art niyetli olan bir şeydir.

“BUNU YAPAN KİŞİLER ART NİYETLİDİR”

Daha maç başlamadan böyle bir şey yapılıyorsa, bu yapan kişiler art niyetlidir. Benim sözüm o kişlereydi. Ve o kişiler 90 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiler. Bunun arkasında iyi niyet aramanın bir anlamı yok. Çünkü bir kulüpte hoca kendi taraftarının önüne ilk çıktığında, daha maç başlamadan böyle bir şey yaşanıyorsa bunun arkasında başka bir şey vardır. Benim sözlerim tamamen o kişiler içindi. Öyle bir şey yapmayan zaten üzerine alınmaz. Biz taraftarımız olduğu sürece camiayız ve bütünüz. Beraber gidilecek hedeflere doğru gideriz.