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Emir Ortakaya: “Şu an geçiş süreci içerisindeyiz”

Kocaelispor’un, Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı genç oyuncu Emir Ortakaya, önceki gün Brunga Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Emir, şu an bir süreçten geçtiklerini ve bu süreçten iyi bir şekilde çıkacaklarını söyledi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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Emir Ortakaya: “Şu an geçiş süreci içerisindeyiz” mask

“GOL ATABİLSEYDİK FARKLI BİR SENARYO OLURDU”

Emir şu şekilde konuştu: “Şu an bir süreç içerisindeyiz. Hoca değişimi oldu. Yeni hocamız geldi. Yeni bir sistem deniyoruz. Onun üstüne çalışıyoruz. Keçiörengücü ve Erzurumspor gibi iki zorlu deplasmana gittik ve birer puanla döndük. Tuzlaspor karşısında ilk yarıya iyi başladığımızı düşünüyorum. Gol atabilseydik farklı bir senaryo olurdu. Ama ikinci yarı değişik kararlar, şanssız gollerle maçı kaybettik. Yani hem bizim için değişik bir süreç oluyor hem hakem kararlarıyla alakalı da sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İki haftadır Erzurumspor ve Tuzlaspor maçların hep aleyhimize kararlar veriliyor.

“ELİMDEN GELENİ VERECEĞİM”

Takım için de arkadaşlık iyi. Herkes birbirine güveniyor. Biz inancımızı sürdürüyoruz. Daha 8 hafta var. Herkes elinden gelen performansı verecek. Oynayan, oynamayan herkes takım olacak, birlik olacağız. İnşallah Kocaelispor’u hak ettiği yere çıkaracağız.” 3-4-3 sistemi ile ilgili de fikirlerini söyleyen Emir Ortakaya, “Geçen sene Göztepe'de de üçlü oynadım. Bu sene burada dörtlü oynadım. Bu hocamızın kararı. Ben üçlü de olsa dörtlü de olsa elimden gelen performansı vereceğim.” dedi. Öncelikle bu maça iyi hazırlanacağız. Gençlerbirliği iyi bir kulüp büyük bir camia. Milli ara öncesi son maç. Milli araya moralli girmek istiyoruz.”
# yeni, büyük, var, oldu, Kocaelispor

13 Mar 2024 - 13:59 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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