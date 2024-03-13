Kharaishvili’den kötü haber

ÜST ADALESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Kocaelispor'un Tuzlaspor'a 2-1 kaybettiği maçın 35. dakikasında adelesine aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Kharaishvili'nin sağlık durumı belli oldu. Üst adelesinde yırtık oluşan ve ödemi bulunan Kharaishvili'nin MR sonuçları beklenirken en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.