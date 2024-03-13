Darıca'da 5+1 135 m² dubleks daire icradan satılıktır

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2023/5110 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5110 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili Darıca ilçesi Darıca Ş.Mahallesi (Emek Mahallesi) 1321 ada 12 parsel tek bloktan oluşan Apartmanın 3. Kat+çatı 8 nolu bağımsız bölüm Çatı Piyesli Dairedir. Mevcut durumu parsel üzerinde Tek Bloktan oluşan betonarme apartman da dubleks dahil 4 normal katlı bina mevcuttur.5 katlı Betonarme Apartman ve Arsası olup yüzölçümü 422,00 m2 (hissesine düşen 79/422 hissede 79,00 m²) dir. Asansör yoktur. Dubleks olarak kullanılan taşınmaz, alt kat üst kat ayrı olarak (merdiven boşluğundan kapatılarak) kullanılmaktadır. Alt katta 3 oda, 1 salon,mutfak, wc + banyo, üst katta ise bir oda, salon+mutfak, tuvalet, banyo ve balkondan oluşmaktadır. Üst katın daire girişi ayrıdır.Brüt İnşaat Alanı 150,00 m²?dir. Net İnşaat alanı 135,00 m²?dir.

Adresi : Darıca Ş. Mah, (Emek Mahallesi)1321 Ada 12 Parsel, 8 Numaralı Bağımsız BölümDarıca/ KOCAELİ

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Yapı kullanma izin belgesi iskan bulunmaktadır.

Kıymeti : 3.122.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:59

07/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.