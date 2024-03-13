Kartepe'de 951 m² arsa mahkemeden satılıktır

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/59 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Maşukiye mahallesi, 202 ada 3 parsel, arsa vasıflı taşınmaz olup, geometrik olarak dikdörtgen düzgün, eğimsiz bir yapıya sahiptir, üzerinde 30 m2 sükülüp taşınabilir sundurma yapısı vardır, Pembegül Sokak ve Aygır Deresine cephelidir, kuzeyinde yer alan başka bir parseldeki yapının bir kısmı bu taşınmaza taşkın durumdadır, konut alanında kalır 2 kat inşaat izni vardır, ayrıca bir kısmın yolda ve yerleşime uygun olmayan alanda kaldığı bilgisi verilmiştir.

Yüzölçümü : 951,11 m2

İmar Durumu: Konut alanında kalır 2 kat inşaat izni vardır, ayrıca bir kısmın yolda ve yerleşime uygun olmayan alanda kalır.

Kıymeti : 3.233.774,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/ 2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2024 - 10:04

10/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.