İşte Büyükşehir Bağımsız aday Torun’un hedefi!

Yenilikçi Vizyon ve Sürdürülebilir Kalkınma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Fevzi Kemal Torun, Kocaeli'nin mevcut potansiyelini maksimize ederek, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. "Kocaeli'nin yeniden doğuşu, yenilikçi düşünceler ve sürdürülebilir kalkınma projeleriyle mümkün” diyen Torun ekliyor: "Kocaeli'yi, sanayi ve teknolojinin yanı sıra, sanat ve kültürün de merkezi yapma misyonunu taşıyoruz.”

Gençler ve Kadınlar Öncelikli

Torun, gençlerin ve kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif roller üstlenmeleri için özel programlar ve projeler geliştirmeyi planlıyor. Bu projeler, eğitimden iş gücüne, teknolojiye erişimden sanat ve kültür faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm

Kocaeli'nin dijital dönüşümüne büyük önem veren Torun, şehri bir teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirme hedefinde. Torun, "Dijital dönüşüm, Kocaeli'yi daha rekabetçi ve yaşanabilir bir şehir yapacak," şeklinde konuşuyor.

Yeşil Kocaeli ve Çevre Dostu Projeler

Torun, çevre dostu projelerle Kocaeli'nin yeşil alanlarını genişletmeyi ve sürdürülebilir bir çevre politikası geliştirmeyi hedefliyor. Torun,"Kocaeli'nin doğal güzelliklerini korumak ve geliştirmek, önceliklerimiz arasında," diyor.

Kültürel Miras ve Sanatın Gücü

Kocaeli'nin zengin kültürel mirasını ön plana çıkarmayı ve sanatı şehrin dönüşümünde önemli bir araç olarak kullanmayı amaçlayan Torun, gelecek vizyonunu "Kocaeli, kültür ve sanatla iç içe bir şehir olacak," şeklinde özetliyor.

Toplumsal Katılım ve Şeffaflık

Torun'un vizyonu, toplumun her kesiminden insanın katılımıyla şekilleniyor. Torun "Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve toplumsal katılım, yönetim anlayışımızın temel taşları olacak.” ifadelerini kullanıyor.

FEVZİ KEMAL TORUN KİMDİR?

Artvin, Şavşat doğumlu ve dört kardeşin ikincisi olan Fevzi Kemal Torun, 1984 yılında ailesiyle Kocaeli'ye yerleşti. Kocaeli'de aldığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından, Yüksek Mimar Taner Tonguç ile çalışarak tasarım alanındaki yeteneklerini geliştirdi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Grafik Sanatlar Bölümü'nden mezun olan Torun, reklamcılık ve iletişim danışmanlığı alanlarında uzun yıllar boyunca deneyim kazandı.

1991 yılında kendi ajansını kuran ve yerel yönetimler başta olmak üzere birçok önemli müşteriyle çalışarak portföyünü oluşturan Torun, mesleğinde önemli başarılara imza attı. 2005 yılında ajansını İstanbul'a taşıyan Torun, Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarına sağlık iletişimi alanında hizmet verdi.

2018'de ise ajansını Londra'ya taşıyarak faaliyet alanını genişleten Torun, uluslararası bir perspektif kazandı. "Turkish British" dergisinin yayımcısı olarak Türk ve İngiliz şirketlerine iletişim danışmanlığı hizmetleri sunan Torun, uluslararası düzeyde geniş bir network sahibidir ve sağlık, dijital teknolojiler başta olmak üzere farklı pek çok sektörde çalışmalar yapmaktadır.