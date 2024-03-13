YURTTAŞIN CEBİNDEN MÜTEAHHİTE KÖPRÜ

Nazlıgül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel seçim arifesinde olduğumuz şu günlerde maalesef can alıcı gündemler geri planda kalabiliyor.Kamuoyunun tüm dikkati seçimlerdeyken devletin kasası nasıl soyuluyor, milletin vergileri nasıl hiç ediliyor biraz sümen altı oluyor. Osmangazi Köprüsü açıldığında, geçiş ücreti araç başına 35 dolar + yüzde 8 KDV olarak belirlendi. Ücret, ABD enflasyonuna endekslendiğinden zaman içinde köprü geçiş Ücreti 51 dolara ulaştı. Dolar kurundaki yükselişle geçiş Ücreti 1632 TL'ye çıktı. Ancak araç başına 290 TL tahsil ediliyor. Aradaki 1342 TL ise Hazine'den şirkete ödeniyor.

Garanti edilen araç sayısına ulaşılsa bile kur artışı

sebebiyle Hazine'den şirketlere para aktarılmaya devam ediliyor. İktidarın "Günlük 40 bin araç garantisini yakaladık" propagandasına rağmen, Hazine 2023 yılında Osmangazi Köprüsü için firmaya 12 milyar 50 milyon TL ödeme yaptı.

Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile geçiş garantisi verilen köprü ve otoyolları inşa eden şirketlere 2024 bütçesinden toplamda 73 milyar 830 milyon lira ödenmesi bekleniyor.

Emeklimizin açlık sınırının altında yaşadığı ülkemizde, hazinenin böyle tarumar edilmesine sebep olanlar, doğru projelerin yanlış yöntemlerle yapılmasını sağlayanlar, geçmişinde iki tane

büyük köprünün nasıl yapıldığını görmezden gelecek kadar kibir abideleri ülke ekonomimizin batışının baş sorumlularıdır."