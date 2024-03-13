KTO'NUN PROTOKOL OKULUNDAN AB PROJESİ ATAĞI

Proje kapsamında öğrencilerin ve eğitimcilerin dijital çağda kodlama becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacak projenin yazılma aşaması tamamlandı ve AB tarafından kabul edildi. Körfez Ticaret Odası meclis toplantısına katılım sağlayan Okul Müdürü Harun Künü ve Elektronik Öğretmeni Dr. Alparslan Kılıç uzaktan erişilebilen kodlama deney seti ve proje web sayfasını tanıtarak projenin erişilebilirliği konuları hakkında Oda üyelerine detaylı bilgiler verdi.
Ayrıca Dr. Kılıç, "INNOVATIVE APPROACH FOR CODING IN DIGITAL ERA" adlı Stratejik Ortaklık Projesinin proje hedefleri, kapsamı ve ortak kuruluşlarını da detaylı bir şekilde açıklayarak bilgi verildi. Projede yer alan bu yenilikçi adımlar, geleceğin dijital dünyasına hazırlanan gençlerin ve eğitimcilerin teknolojiye olan adaptasyonunu desteklemeyi amaçlıyor. Bu tip girişimler, eğitimde dönüşüm ve teknolojik ilerlemenin önemini vurgulayarak, öğrencilere daha güçlü bir dijital altyapı sunmayı hedefliyor. Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bu başarılı projesi, uluslararası işbirliği ve yenilikçi eğitim modelleri açısından örnek teşkil ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.