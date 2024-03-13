KTO, MARKA İŞBİRLİĞİYLE İSTİHDAM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Bu önemli projenin ilk protokolü Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’nun katımıyla imzalandı.

Proje, Körfez Ticaret Odası ve MARKA işbirliğiyle Körfez Ticaret Odası bünyesinde yürütülecek. 35 yaşını doldurmamış olup İŞKUR’da sigorta kaydı bulunmayan personeller, gerekli kurum temsilcilerinden oluşan mentörler eşliğinde sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alacak. Bu sayede nitelikli iş gücünün istihdamı sağlanarak, bölgenin istihdam sorununa çözüm üretilecek.

Projede odaklanılacak alanlar arasında iş makinası operatörleri ve tır şoförleri istihdamı da bulunuyor. İlk etapta 19 kişinin istihdam edilmesi planlanırken, ilerleyen dönemlerde kadın istihdamına da özel bir vurgu yapılacak. Böylece bölgedeki iş gücü ihtiyacı daha etkin bir şekilde karşılanacak.

Bu tür işbirlikleri, bölgenin gelişimine katkı sağlayarak, nitelikli insan kaynağının zenginleştirilmesine önemli bir adım oluşturuyor. Körfez Ticaret Odası’nın, MARKA işbirliğinde bu projede öncü rol oynaması, bölgenin yüksek nitelikli iş gücü eksikliğini giderme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.