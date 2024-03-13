ÖZLÜ'DEN GENÇLER İÇİN GENÇHANE MÜJDESİ!

“BİZİM SEMTİN GENÇLERİ”

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Serdar Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. AK Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Bizim Semtin Gençleri” etkinliğinde Serdarlı gençlerle buluşan Başkan Özlü’ye; AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve meclis üyeleri de eşlik etti.

“İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK”

Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda genç kardeşleriyle ateş başında toplanan Yasin Özlü, onlarla sıcak ve samimi ortamda sohbet ederek projelerinden bahsetti ve gençlerin taleplerini dinledi. Özlü, Başiskeleli gençlerin Türkiye Yüzyılı’na yön veren nesil olarak en iyi şekilde yetişebilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

“ÖNCELİK ÇOCUKLAR VE GENÇLER”

Yasin Özlü şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden beri ilk önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz oldu. Geçen 5 yıllık süreçte Genc-i Âlâ modelimizi kurarak spordan sanata, bilimden teknolojiye her alanda Başiskele’nin âlâ gençlerinin en iyi şekilde yetişmeleri için tüm imkânlarımızı gençlerimizin hizmetine sunduk.

“GENÇLER İÇİN GENÇHANE”

Kocaeli’nin en büyük, Türkiye’nin en donanımlı gençlik merkezi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’mizi hizmete açtık. Yeniköy’de Âlâ Mekân, ilçemizin dört bir tarafında açtığımız gençhaneler ile gelecek nesillerimizin her alanda elinden tutmaya ve onlara yol arkadaşlığı etmeye devam edeceğiz. Serdar Mahallesi’ndeki spor merkezimiz ve çocuk kütüphanemiz büyük rağbet görüyor. Buna ilave olarak bir de Gençhane yapacağız. Çünkü bizim gençlerimiz her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor.”