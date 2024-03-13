CHP Büyükşehir adayı Bilgin, Büyükakın'a yüklendi: "Bu kente ihanet edenlerden hesap soracağız"

Bilgin Derince’de yaptığı konuşmasında AKP’Ii rakibine seslenerek

‘’Kocaeli Belediyesi en borçlu belediye diyoruz, Yuvacık Barajı'nın borcu vardı diyorlar. Ey Tahir Büyükakın, biz bu kente bir baraj yaptık. Çeyrek asırdır bu kenti yönetiyorsunuz, bu baraja denk düşecek tek bir proje yaptınız mi? dedi.

‘’Size söz veriyorum: bu kente ihanet edenlerden hesap soracağız! Kocaeli'yi depreme dirençli bir kent haline getireceğiz. Ulaşım sorununu çözeceğiz. Kocaelispor'u mutlaka layık olduğu yere taşıyacağız.’’ Diye konuşan CHP Büyükşehir Adayı Bilgin, mazeret değil hizmet üreteceklerini söyledi.

Atatürk Devrimlerinin Işığında

Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘’Sözümüz söz: Atatürk Devrimleri'nin ışığında, liyakatsizliğe geçit vermeden, halkçı belediyecilik anlayışı ile Kocaeli'yi hak ettiği yere taşıyacağız. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi ile her adımda hemşehrilerimizin desteğiyle ilerleyeceğiz.Mazeret değil, hizmet üreteceğiz! Çağdaş bir Kocaeli için, tüm kesimlerin hayallerini gerçekleştirmek için omuz omuza çalışacağız!’’

Dün akşam iftar sonrası ise Gölcük Hamidiye Köyü'nü ziyaret eden Atasoy Bilgin, burada halkın sıcak ilgisiyle karşılandı, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Köylülerin sorunlarını dinledi.

Bilgin’e bu ziyaretinde CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ve CHP Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz eşlik etti.

Atasoy Bilgin Hamidiye Köyü’ndeki sohbetinde Kocaeli'de dayanışmayı ve huzuru arttıracaklarını bir kez daha vurguladı ve ramazan dileğini tekrarladı.

‘’ Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualâr kabul olsun. Ramazan-ı Şerif, hepimizin kalbine iyilik aşılasın.’’

Atasoy Bilgin’in acı günü

CHP Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin dün gece Sivas’tan gelen bir haberle sarsıldı. Çocukluk ve okul arkadaşı Makine Mühendisi Timur Hartoka’nın vefat haberini alan Bilgin Sivas/Şarkışla Yeniyapan köyüne giderek arkadaşının cenaze ve defin törenine katıldı.

Bilgin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

‘’Yazmak, konuşmak bile çok zor, çok üzgünüm. Eksilme duygusu, bir daha Timur’u göremeyecek, onunla sohbet edemeyecek olmanın burukluğu içinde, güzel uyumasını diliyorum. Okul yıllarımız ve 17 yaşından beri kesintisiz devam eden dostluğumuz üzerine çok söz var. Özgün kişiliği ve anımsattıklarıyla yaşamaya,bizlerin ve yoldaşlarının arasında var olmaya devam edecek.. Güle güle canım arkadaşım..’’