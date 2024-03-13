Kredi kartları için yeni sınırlamalar yolda!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; şubat ayının son haftasında kredi ve banka kartıyla yapılan harcamalar yüzde 15 arttı. Bu durum, kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentilerini artırıyor.

Bankalar, seçimlerden sonra kredi kartlarına yönelik düzenlemelerin geleceği beklentisiyle bazı kararlar almaya başladılar.

ŞU AN İÇİN ALINAN ÖNLEMLER NELER?

Kredi kartlarına nakit avans taksit sınırı 12'den 3'e indirildi.

Nakit avans limit oranları düşürüldü.

İlk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi.

İhtiyaç ve kredi faizlerinde yıllık faiz oranı artırıldı.

Ancak, bu düzenlemelerin Merkez Bankası'ndan resmi bir talimatla değil, sözlü yönlendirmeyle geldiği ifade ediliyor.

KONUŞULAN ÖNLEMLER

Bankaların aldığı kararların kredi kartlarını kapsamadığı ve kartlı alışverişlerde taksit sınırlamasının henüz gündemde olmadığı belirtiliyor.

Finans çevrelerinde, seçim sonrası kredi kartlarına yönelik düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Bunlar arasında:

Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırılması

Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi

Kredi kartı faiz oranlarının artırılması

Asgari ödeme tutarının artırılması

Yüksek limitli harcamaların kısıtlanması

Lüks tüketim için harcama limitlerinin konulması gibi önlemler konuşuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitleri ile ilgili olarak gerçekçi ve bütünlük arz eden limitler belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Geçen hafta, TCMB bankaların kredi büyümesini sınırlamış ve ticari krediler için büyüme sınırını aylık yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürmüştü. Bununla birlikte, düzenlemeye uymayan bankalar için zorunlu karşılık kararı alınmıştı.

ELEKTRONİK EŞYA VE MOBİLYA SATIŞLARI HIZ KAZANDI

Öte yandan, ocak ayı perakende satış verileri, harcamalardaki artışın hangi sektörlerde yoğunlaştığını gösterdi. Ocak ayında, perakende ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 2,6 artarak son 6 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 6,1 artarken, gıda harcamaları da yüzde 2,6 artış gösterdi.

Kaynak: KARAR