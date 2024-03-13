HAFTA SONU TEMSİLCİMİZİN MAÇI YOUTUBE'DEN CANLI YAYINLANACAK

TFF YouTube kanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısı, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldı.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maç TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:
16 Mart 2024 Cumartesi
TFF 3. Lig 1. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.
TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.
TFF 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor
TFF 3. Lig 4. Grup
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.