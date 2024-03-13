24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kartepe Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi’nde oturan 24 yaşındaki Egemen Emir Orhan evinde ölü bulundu. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kartepe Eşme Mahallesi’ndeki bir eczanede çalışan Egemen Emir Onhan, dün işine gitmedi. Onhan’ı merak eden iş arkadaşları dün akşam iftar saatine yakın onu merak ederek evine gitti. Ancak Egemen Emir Onhan’ın kapıyı açmaması üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin girdiği evde talihsiz gencin cansız bedeni bulundu. Vücudunda kesici delici herhangi bir yarası olmadığı öğrenilen talihsiz gencin kesin ölüm sebebi ise belirlenemedi.

DEFNEDİLECEK

Olay yerindeki incelemenin ardından Egemen Emir Onhan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere kaldırıldı. 24 yaşında yaşama veda eden Egemen Emir Onhan’ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu netleşecek. Egemen Emir Onhan’ın vücut geliştirmek için spor yaptığı da öğrenildi. Egemen Emir Onhan, bugün Eski Eşme Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eşme Mezarlığında toprağa verilecek. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.