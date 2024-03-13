TÜM Bel-Sen tutum belgesini açıkladı!

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen ) 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ‘Nasıl bir Belediye İstiyoruz?’ başlıklı bir çalışma gerçekleştirmişti. Yaklaşan yerel seçimler öncesi hazırlanan tutum belgesi bugün kamuoyu ile paylaşıldı. İzmit’te bulunan sendika binasında gerçekleştirilen basın toplantısına; Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, EMEP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan, DEM Parti Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Hasan Özgüneş ile Selda İlgöz, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Koçak, TİP İzmit Belediye Başkan adayı Çiğdem Kandemir, TİP Gölcük Belediye Başkan adayı Fazilet Beray Topçu, EMEP İl Başkanı İlhami Şahbaz ile STK temsilcileri katıldı.

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi tarafından yapılan açıklama şöyle: “Önümüzdeki yerel seçimler sadece belediyeleri hangi isimlerin yöneteceği seçimi değil bugün yaşatılan karanlığın derinleşmesi tehlikesi karşısında aydınlık bir geleceğe dair umutların yeşermesine vesile olması bağlamında kritik bir eşikte durmaktadır. Ülkemiz yerel yönetimlerinin, bir yandan seçilmişler yerine kayyumlar atanıp halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi; diğer yandan da karar alma ve bütçe kısıntılarıyla belediye yönetimleri yetkisiz kılınarak birer taşra birimi haline getirilmek istenmesi gerçekliğinde; önümüzdeki yerel seçimler sadece bir seçim değil doğayı, kentleri, kamu hizmetlerini, eşitliği, özgürlüğü ve insanca bir yaşamı savunma adına demokratik birer mevzi olarak durmaktadır.

KATILIMCI VE ÇOGULCU DEMOKRASİ

Sendikamız, toplumsal mücadelenin her düzeyde gittikçe daha da yoğunlaştığı bir süreçte yaşanacak yerel yönetim seçimlerini bir seçim olmanın ötesinde asıl olarak bütün toplumun geleceğini ilgilendiren, bir mücadele alanı olarak görmektedir. Demokrasi güçleri; emek düşmanı, gerici, erkek egemen, rantçı ve beton merkezli tekçi, otoriter mevcut iktidar anlayışından kurtulmak ve tüm çeşitliliğiyle halkın kamu hizmetlerine katılma hakkının en üst seviyede gerçekleştirildiği demokratik yönetim anlayışının tabana yayıldığı yeni bir yerel yönetim sistemi inşa etmek üzere; yerel yönetimlere ve seçim sürecine sahip çıkmalıdır. Bunun için yerel seçimlerde sermayenin değil halkın ihtiyaçlarını merkezine alan, toplumun çeşitliliğini kültürünü, geleneklerini ve tarihi mirasını koruyan ve yarınlara taşıyan, kadın özgürlükçü, ekolojik, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışından yana politikalara taraf olunmalıdır.”