Sakarya'da büyük grev başladı! YARINDAN İTİBAREN HİZMET VERMEYECEKLER

Sakarya Otobüs İşletmeleri ve Terminal Esnafları Derneği Başkanlığı, bu akşam yaptıkları toplantıda, Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali Müdürlüğü ile olan sözleşme sorununun çözülememesi nedeniyle grev kararı aldı.
Buna göre, yarından (14 MART 2024 PERŞEMBE) itibaren otobüs firmaları terminale gelmeyecek ve Sakarya'dan şehirlerarası seferler yapılmayacak.
Terminaldeki otobüs firmaları ve terminalde bulunan dükkanlar çarşamba gecesine kadar son kez hizmet verecek.
Kaynak: MEDYABAR
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.