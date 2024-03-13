Sakarya'da büyük grev başladı! YARINDAN İTİBAREN HİZMET VERMEYECEKLER

Sakarya Otobüs İşletmeleri ve Terminal Esnafları Derneği Başkanlığı, bu akşam yaptıkları toplantıda, Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali Müdürlüğü ile olan sözleşme sorununun çözülememesi nedeniyle grev kararı aldı.

Buna göre, yarından (14 MART 2024 PERŞEMBE) itibaren otobüs firmaları terminale gelmeyecek ve Sakarya'dan şehirlerarası seferler yapılmayacak.

Terminaldeki otobüs firmaları ve terminalde bulunan dükkanlar çarşamba gecesine kadar son kez hizmet verecek.

Kaynak: MEDYABAR