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SELEN'DEN BÜYÜK BAŞARI

Okullar arası düzenlenen Taekwondo Kocaeli birinciliği yarışmasında Özel Bilgili Kültür Okulları 6. sınıf öğrencisi Selen Yılgın Kocaeli birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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SELEN'DEN BÜYÜK BAŞARI
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Okuldan yapılan açıklamada, "Okullar arası düzenlenen Taekwondo Kocaeli birinciliği yarışmasında Özel Bilgili Kültür Okulları 6. sınıf öğrencisi Selen Yılgın Kocaeli birincisi olarak altın madalya almaya hak kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

SELEN'DEN BÜYÜK BAŞARI

13 Mar 2024 - 16:54 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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