Okuldan yapılan açıklamada, "Okullar arası düzenlenen Taekwondo Kocaeli birinciliği yarışmasında Özel Bilgili Kültür Okulları 6. sınıf öğrencisi Selen Yılgın Kocaeli birincisi olarak altın madalya almaya hak kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."
- Spor
SELEN'DEN BÜYÜK BAŞARI
Okullar arası düzenlenen Taekwondo Kocaeli birinciliği yarışmasında Özel Bilgili Kültür Okulları 6. sınıf öğrencisi Selen Yılgın Kocaeli birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.