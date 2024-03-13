Kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan hakkında karar belli oldu

12punto.com.tr / Aslı Ağırdil
Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı.
Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.
Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı.
Davaya baroların ve derneklerin katılma talebi reddedilirken Keloğlan, yaptığı savunmada, hakkında iftira atıldığını, kedilere mama verdiğini söyledi.
Keloğlan, "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi" dedi.
DURUŞMA BÜYÜK SALONA ALINDI
Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.
2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı.
? #SONDAKİKA | Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Kedi Eros' davası sonrası adliyede arbede çıktı.
Keloğlan'ın tutuklanmaması tepkilere yol açtı.
Yurttaşlar ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı. #Erosicinadalet pic.twitter.com/BBmVvZaY2O
— 12punto (@12puntocomtr) March 13, 2024
KEDİ EROS OLAYI NEDİR?
1 Ocak 2024'te, sabaha karşı apartmanın asansörüne binen İbrahim K., Eros'u orada görmüş ve tekmelemeye başlamıştı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden saldırgan, kediyi yakalayarak işkenceyle öldürmüştü.
Saldırganın Eros'u işkenceyle öldürdüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.
Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sanık hakkında dava açıldı; ancak İbrahim K., 8 Şubat'ta görülen davanın ilk duruşmasında iyi hâl indirimi ile serbest bırakıldı.
İstanbul'da canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davası bugün yeniden görüldü.
? Başakşehir’de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Keloğlan'a iyi hal indirimi ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
? Yurttaşlar adliye koridorlarında tepkilerini böyle gösterdi. pic.twitter.com/KddYVRx5Uu
— 12punto (@12puntocomtr) March 13, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.