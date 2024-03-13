13 Mar 2024 - 17:03 - Asayiş

Kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan hakkında karar belli oldu

İstanbul'da yılın ilk günü İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen kedi Eros ile ilgili verilen ilk mahkeme kararı tepkilere yol açmıştı. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Bu talebin ardından hakim, Keloğlan’ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Keloğlan tutuklanmadı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.