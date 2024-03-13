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Kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan hakkında karar belli oldu

İstanbul'da yılın ilk günü İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen kedi Eros ile ilgili verilen ilk mahkeme kararı tepkilere yol açmıştı. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Bu talebin ardından hakim, Keloğlan’ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Keloğlan tutuklanmadı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan hakkında karar belli oldu mask

12punto.com.tr / Aslı Ağırdil

Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı.

Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı.

Davaya baroların ve derneklerin katılma talebi reddedilirken Keloğlan, yaptığı savunmada, hakkında iftira atıldığını, kedilere mama verdiğini söyledi.

Keloğlan, "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi" dedi.

DURUŞMA BÜYÜK SALONA ALINDI

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. 

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı.

KEDİ EROS OLAYI NEDİR?

1 Ocak 2024'te, sabaha karşı apartmanın asansörüne binen İbrahim K., Eros'u orada görmüş ve tekmelemeye başlamıştı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden saldırgan, kediyi yakalayarak işkenceyle öldürmüştü.

Saldırganın Eros'u işkenceyle öldürdüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sanık hakkında dava açıldı; ancak İbrahim K., 8 Şubat'ta görülen davanın ilk duruşmasında iyi hâl indirimi ile serbest bırakıldı.

İstanbul'da canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davası bugün yeniden görüldü.

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13 Mar 2024 - 17:03 - Asayiş

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