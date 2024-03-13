İsmailağa Cemaati İsrail'e ticareti savundu!

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şimdiye dek 31 binin üzerinde Filistinliyi öldürdü.

Türkiye'de İsrail'e yönelik 'boykot' çağrıları devam ederken, iktidarın başta demir çelik olmak üzere İsrail'le ticaretleri de devam ediyor.

Tartışmalar devam ederken, konu İsmailağa Cemaati’nin de gündemine geldi.

BirGün'de yer alan habere göre; üyelere seslenen İsmailağa Cemaati’nden İsmail Hünerlice, İsrail’le ticaretin 'normal' olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"KARŞI DEĞİLİM"

“Bazılarımız diyor ki, ‘Vay efendim ülkemiz oraya niye malzeme gönderiyor?’ Ya hu tamam da burada savaş durumunda bile, İslam hukukumuz diyor ki, ‘Vatandaşın suçu yok.’ Savaş yapıyorsan 50 bin kişiyle orada 5 milyon insan var… 5 milyon insan açlıktan mı ölsün? İslam böyle bir şey yapmaz, insanları açlıktan öldürmez. Onun için ülkemizin oraya (İsrail’e) ürün göndermesine karşı değilim. Yahudi’ye silah gönderse, orada tamam… Oturulur, tartışılır.”

SİLAH SATILDIĞI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’den İsrail’e ‘av ve spor amaçlı silahlar’ için parça gönderildiğini açıklamış, çıkan haberlere şu yanıt verilmişti:

“2023 yılının Ocak-Kasım döneminde İsrail’e 93. Fasıl kapsamında yapılan ihracat toplam 903 bin dolar, Kasım ayında yapılan ihracat ise 80 bin dolardır.

Haberlerde bahsi geçen silah ve mühimmata ilişkin ürünler 9303 tarifesi altındaki ‘harp amaçlı olmayan ateşli silahlar’dan, 9305 tarifesi altındaki ‘rovelver ve tabancalara ait aksam ve parçalar’dan ve 9307 tarifesi altındaki kılıç, pala, süngü benzeri ürünlerden oluşmaktadır.

Sonuç olarak Türkiye’nin İsrail’e ihraç ettiği 93. fasıl altındaki ürünler harp silahları ve mühimmatı değil, kişisel amaçlı spor av vb. amaçlı silahlar ve bunların aksam parçalarına ilişkindir.”