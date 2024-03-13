Halıdere’nin Efsane Belediye Başkanı Niyazi Çakır, HAYATINI KAYBETTİ

Üç dönem Belediye Başkanlığı yapmıştı
Değirmendere Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Çakır’ın babası, Halıdere’nin önceki dönem efsane Belediye Başkanlarından Niyazi Çakır vefat etti. Çakır’ın vefat haberi ilçemizde derin üzüntü yarattı.
Dualarla uğurlandı
Çakır’ın cenazesi dün Öğle namazına müteakiben Halıdere Merkez Camii’nde kılınıp, Halıdere Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye başta olmak Çakır Ailesinin yakınları olmak üzere çok sayıda dostları, sevenleri ile Halıdereli vatandaşlar katılım sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.