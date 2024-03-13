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Halıdere’nin Efsane Belediye Başkanı Niyazi Çakır, HAYATINI KAYBETTİ

ANAP döneminde 1986-1999 yılları arasında 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan Halıdere Eski Belediye Başkanı Niyazi Çakır hayatını kaybetti.

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Halıdere’nin Efsane Belediye Başkanı Niyazi Çakır, HAYATINI KAYBETTİ mask
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Üç dönem Belediye Başkanlığı yapmıştı

Değirmendere Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Çakır’ın babası, Halıdere’nin önceki dönem efsane Belediye Başkanlarından Niyazi Çakır vefat etti. Çakır’ın vefat haberi ilçemizde derin üzüntü yarattı.

Dualarla uğurlandı

Çakır’ın cenazesi dün Öğle namazına müteakiben Halıdere Merkez Camii’nde kılınıp, Halıdere Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye başta olmak Çakır Ailesinin yakınları olmak üzere çok sayıda dostları, sevenleri ile Halıdereli vatandaşlar katılım sağladı.
# Atatürk, vefat etti

13 Mar 2024 - 17:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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