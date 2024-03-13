Halıdere’nin Efsane Belediye Başkanı Niyazi Çakır, HAYATINI KAYBETTİ

Üç dönem Belediye Başkanlığı yapmıştı

Değirmendere Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Çakır’ın babası, Halıdere’nin önceki dönem efsane Belediye Başkanlarından Niyazi Çakır vefat etti. Çakır’ın vefat haberi ilçemizde derin üzüntü yarattı.

Dualarla uğurlandı

Çakır’ın cenazesi dün Öğle namazına müteakiben Halıdere Merkez Camii’nde kılınıp, Halıdere Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye başta olmak Çakır Ailesinin yakınları olmak üzere çok sayıda dostları, sevenleri ile Halıdereli vatandaşlar katılım sağladı.