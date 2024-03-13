Kocaeli TV ekranlarında yayınlanan AJANS 9 programının sunucusu gazeteci Çetin Gürol'un 100 yaşındaki anneannesi Ayşe Demir vefat etti. 12 çocuk 47 torun sahibi Ayşe Demir'in cenazesi Balaban köyünde 14 Mart Perşembe günü (yarın) öğlen namazına müteakip Balaban köyündeki aile mezarlığına defnedilecektir.
13 Mar 2024 - 17:14- Asayiş Güncelleme:
Çetin Gürol'un anneannesi vefat etti
Gazeteci Çetin Gürol'un anneannesi vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.