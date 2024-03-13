13 Mar 2024 - 17:14- Asayiş G:

Çetin Gürol'un anneannesi vefat etti

Gazeteci Çetin Gürol'un anneannesi vefat etti.

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Çetin Gürol'un anneannesi vefat etti mask

Kocaeli TV ekranlarında yayınlanan AJANS 9 programının sunucusu  gazeteci Çetin Gürol'un 100 yaşındaki anneannesi Ayşe Demir vefat etti. 12 çocuk 47 torun sahibi Ayşe Demir'in cenazesi Balaban köyünde 14 Mart Perşembe günü (yarın) öğlen namazına müteakip Balaban köyündeki aile mezarlığına defnedilecektir.
# çocuk, vefat etti

13 Mar 2024 - 17:14 - Asayiş

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