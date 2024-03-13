- Asayiş

24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kartepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu mask

Kartepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Egemen Emir Onhan'dan (24) haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Onhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
# sağlık, Kartepe, acil

13 Mar 2024 - 17:29 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.559.141 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL