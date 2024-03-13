13 Mar 2024 - 17:32- Asayiş G:

Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.

13 Mar 2024 - 17:32 - Asayiş

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