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TFF şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı

Futbolseverlere müjdeli haber. Türkiye Futbol Federasyonu TFF 2. ve 3. Lig'de canlı yayınlanacak maç sayısını 10'a yükselttiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı
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TFF şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı mask

TFF'den yapılan açıklamada, TFF YouTube hesabından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucunda her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısının, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldığı belirtildi.

Bu hafta yayınlanacak maçların listesi şöyle:

16 Mart Cumartesi

TFF 3. Lig 1. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği


TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

17 Mart Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor

# karar, yeni

13 Mar 2024 - 18:16 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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