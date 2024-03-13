Çiftçi’den Artvinliler Derneği’ne ziyaret  

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına devam eden ve Çayırovalılarla sürekli iç içe olan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, son olarak Artvinliler Derneği’ni ziyaret etti. Dernek ziyaretinde meşaleler, konfetiler ve büyük bir coşkuyla karşılanan Çiftçi’ye AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Orhan Keskin ve Ermiş Göksu, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, Önceki Dönem AK Parti Çayırova İlçe Başkanları Ekrem Karahan ve Ali Osman Gür ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. Programda ilk olarak selamlama konuşmalarını gerçekleştiren Sarıdede ve Akkuş, Artvinlilerden Cumhur İttifakı ve Bünyamin Çiftçi için destek istedi.

PROJELER ANLATILDI

Programda daha sonra Çiftçi’nin görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmaları içeren ve gelecek dönem Çayırova için planladığı projelerin yer aldığı bir sinevizyon sunumu yapıldı. Daha sonra programda söz alan ve büyük alkışlar eşliğinde konuşmasını gerçekleştiren Çiftçi, Çayırova’da yapılması gereken işleri hayata geçirdiklerini, geleceğin Çayırova’sı için çalışmalar yaptıklarını ve neslin ihyasını çok önemsediklerini vurguladı. Gelecek dönemde yapmak istediği çalışmalardan da söz eden Başkan Çiftçi, konuşmasının ardından, programı yerinde takip eden Çayırovalıların sorularını yanıtladı. Soru cevabın ardından toplantı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Program sonunda açıklamalarda bulunan Çiftçi dernek başkanı Ayhan Yılmaz, yönetimine ve Çayırovalı komşularına misafirperverlikleri ve candan karşılamaları için teşekkür etti.