13 Mar 2024 - 18:46- Siyaset G:

Saadet Partisi'nin pankartlarına saldırı

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Saadet Partisi'nin pankartlarına saldırı mask
Saadet Partisi'nin pankartlarına saldırı
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Derince’nin muhtelif sokaklarında asılı bulunan Saadet Partisine ait  seçim pankartlarına kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Belediye Başkan Adayı Cuma Ayvaz'ın fotoğrafları ile seçime yönelik sloganların yer aldığı pankartların sökülerek Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde çöpe atıldığı tespit edildi.

KUCAKLAŞAN BİR DERİNCE İNŞA EDECEĞİZ

Duruma tepki gösteren Belediye Başkan Adayı Ayvaz, yaptığı açıklamada “Kaostan beslenmek isteyenler Derincemizde pankartlarımızı yırtıyorlar onları bir şekilde düzeltiyoruz fakat işin boyutunu artırmışlar pankartlarımızı söküp başka bir ilçede çöpe atmışlar. Ne yaparsınız yapın sevgi ve dostluk çizgisinden uzaklaşan değil kucaklaşan bir Derince inşa edeceğiz. Pankartı yırtan kardeşim, ‘Sana söz; senin geleceğin için de mücadeleye etmeye devam edeceğiz.’ Yaşanabilir bir derince senin hakkın” ifadelerini kullandı.
# cuma ayvaz, Saadet Partisi, tespit, seçim, tepki

13 Mar 2024 - 18:46 - Siyaset

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