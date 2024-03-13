Saadet Partisi'nin pankartlarına saldırı

Derince’nin muhtelif sokaklarında asılı bulunan Saadet Partisine ait seçim pankartlarına kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Belediye Başkan Adayı Cuma Ayvaz'ın fotoğrafları ile seçime yönelik sloganların yer aldığı pankartların sökülerek Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde çöpe atıldığı tespit edildi.
KUCAKLAŞAN BİR DERİNCE İNŞA EDECEĞİZ
Duruma tepki gösteren Belediye Başkan Adayı Ayvaz, yaptığı açıklamada “Kaostan beslenmek isteyenler Derincemizde pankartlarımızı yırtıyorlar onları bir şekilde düzeltiyoruz fakat işin boyutunu artırmışlar pankartlarımızı söküp başka bir ilçede çöpe atmışlar. Ne yaparsınız yapın sevgi ve dostluk çizgisinden uzaklaşan değil kucaklaşan bir Derince inşa edeceğiz. Pankartı yırtan kardeşim, ‘Sana söz; senin geleceğin için de mücadeleye etmeye devam edeceğiz.’ Yaşanabilir bir derince senin hakkın” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.