13 Mar 2024 - 19:02- Asayiş G:

Radyatör fabrikasında yangın!

Gebze ilçesinde radyatör fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı
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Radyatör fabrikasında yangın! mask
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Barış Mahallesi 1801. Sokak'ta radyatör üretimi yapılan fabrikanın banyo kumlama kazanında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangını büyümeden söndürmesinin ardından alanda soğutma çalışması yapıldı.

13 Mar 2024 - 19:02 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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