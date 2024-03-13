Başkan Bıyık’tan ‘Darıca Emekli Evi’ müjdesi

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, genç yaşlı, kadın erkek 7’den 70’e toplumun tüm kesimleriyle temaslarda bulunmaya devam ediyor. Gece gündüz demeden karış karış Darıca’yı gezen Başkan Muzaffer Bıyık, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra yaşlıları da ziyaret ederek hasbihal edip hayır dualarını alıyor. Yaşlıları önemsediklerini iade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Sizlerin görüş ve önerilerinizin başımızın üstünde yeri var. Siz kıymetli büyüklerimizin elini öpüp hayır duanızı almak, gölgenizde huzur bulmak ve tecrübelerinizden faydalanmak en büyük önceliklerimizden biri” diye konuştu.

DARICA’YA EMEKLİ EVİ KAZANDIRACAĞIZ

Darıca’da emekliler için bir de müjde veren ve Darıca Emekli Evi projesini hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Gönül bağı kurduğumuz siz kıymetli büyüklerimizin daha huzurlu ve mutlu bir Darıca’da yaşaması için birçok örnek projeyi hayata geçirdik. Özellikle bakıma muhtaç vatandaşlarımız için “Evde Bakım Hizmeti” projemizle Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gideriyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz “Darıca Emekli Evi” projemizle de ilçemizde yaşayan emekli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal kültürel etkinliklere katılmalarını teşvik etmek ve daha huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerine katkı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekli yılı olarak ilan etti. Bizler de emeklilerimizin refah ve huzurunu arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.