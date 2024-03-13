  Çetinkaya: Karamürsel’i güzelleştireceğiz

“ KARAMÜRSEL CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ”

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ilçede ziyaretlerine devam ediyor. Çetinkaya ziyaretleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren muhasebecileri ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Mesut Çetinkaya, “Sahip olduğumuz eşsiz güzellikler ve yapılan yatırımlarla Karamürsel’imiz cazibe merkezi haline geldi” dedi.

“PROJELER TEK TEK HAYATA GEÇİRİLECEK”

Çetinkaya şöyle devam etti: “Benim gibi sizler de şahitsiniz; doğası, denizi, plajları, kara ve deniz ulaşımları, kültür ve sanat faaliyetleri, tarihi, eğitim ve spor etkinlikleri ve yaşam alanları ile Karamürsel birçok ilçeden önde tercih edilen bir yerdir. Bizler deneyim ve birikimlerimizle bu şehri daha da güzelleştireceğiz.

Projelerimizi hazırladık, Rabbim nasip ederse hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Sizlerin destekleri benim için çok önemli, desteklerinizi istiyorum.”