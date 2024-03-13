Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Vali Seddar Yavuz'un, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze, İzmit ve Çayırova ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada, 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kokain, 110 uyuşturucu hap ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.