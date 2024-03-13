Sadettin Saran’ı Hürriyet ikna etmiş!

Ligde zor günler geçiren ve AKP’li eski ilçe başkanı olan Kocaelispor başkanı olan Engin Koyun’un istifası istenen kulübün mali sıkıntıları ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Bugün yapılan paylaşımla duyurulan haber adeta müjde niteliğindeydi. Kocaelispor’un 14 milyon liralık borcunun yarısını yani 7 milyon liralık kısmını silinirken kalan 7 milyon liralık kısmı ise önümüzdeki sezon İş insanı Sadettin Sadettin Saran ile yapılan görüşmenin ardından reklam karşılında ödenecek. Böylece Kocaelispor borcunu kasasından para çıkmadan ödemiş olacak. Uzun yıllardır ödenmeyen borcun ödenmesi için yapılan görüşmeye İYİ Parti Kocaeli milletvekili de katıldı. Borcunu ödenmesinin diğer kahramanının ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olduğunu Kocaelispor Başkanı Engin Koyun açıkladı. Ödemenin planlanması için Sadettin Saran’ı arayıp ikna eden Hürriyet’e Başkan Koyun teşekkür etti.

SARAN’A TELEFON AÇMIŞ

Koyun paylaşımında “Kocaelispor’umuza hayırlı olsun, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sadettin Saran ile Kocaelispor’dan alacağı ile ilgili mutabakata vardık. Üstün gayretleriyle toplantıyı sağlayan, Kocaeli Milletvekilimiz Sn. Lütfü Türkkan’a, alacağın ön ödemesi konusunda desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Sn. Tahir Büyükakın’a, ödemenin planlanmasında telefon açarak destek veren İzmit Belediye Başkanı Sn. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve fedakarlıklarından dolayı Sn. Sadettin Saran’a teşekkür ederiz.”ifadelerini kullandı.