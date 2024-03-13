5 ilçede elektrik kesintisi!

|57399
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK, SÜLLÜ
|SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ CD.
|14.03. 2024
|09:00
|15:30
|57781
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ELMACIK, KALBURCU
|ELMACIK MERKEZ MEVKII, ELMACIK MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK MERKEZ MEVKİİ, ELMACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALBURCU MERKEZ MEVKII, KALBURCU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|14.03.2024
|09:00
|17:00
|57953
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BOLU
|UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER
|14.03.2024
|09:00
|17:00
|57971
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|AKSIGIN, AKSIĞIN, İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERINDERE, SERİNDERE, SERVETIYE CAMI, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, TEPECIK, TEPECİK, YUVACIK YAKACIK
|AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER
|14.03.2024
|09:00
|11:00
|57972
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, TERZİLER
|ACAR SK., AKINCI, AKINCI SK., ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALTINER SK., ALYILDIZ SK., ANKA CD., ANKARA.., ANKARA.. CD., ARILAR SK., ASYALI SK., AYBAHAR SK., AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYDEMİR SK., AYDOĞAN SK., AYIŞIĞI SK., AYSU SK., AYŞİN SK., BAKI, BAKİ SK., BARISÇI, BARIŞÇI SK., BEDİR SK., BELEMİR SK., CEYHAN SK., CUMHURİYET. CD., DAMLAR, DARI SK., DEMİRÖZ CD., DERGAH SK., DİVAN SK., DOGANLAR, DOĞANLAR. SK., ECE SK., ERAY SK., ERGİN SK., ERSİN SK., FESTIVAL SK., FESTİVAL SK., FIDANCIK, FİDANCIK SK., GÖKBUDAK, GÖKBUDAK SK., GÖKYÜZÜ SK., GÜLBAHÇESI, GÜLDEREN SK., GÜNGÖR, GÜNGÖR SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., GÜZELKENT SK., HAZERAN SK., HEMSIRE, HEMŞİRE SK., HIRA, HİLAL SK., HİRA SK., ISILAY, IŞILAY SK., İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İLÇE SK., İNEGÖL CD., KALEMLI, KALEMLİ SK., KALKANDERE SK., KANUNİ SK., KARAKİRAZ SK., KARDEŞ SK., KAYGUSUZ SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MILLET, MİLLET CD., MUMCU SK., NESEM, NEŞEM SK., NİŞANCI SK., NUR CD., OĞUZ SK., ÖZBEY SK., ÖZLEM SK., ÖZSOY SK., REYHANLI SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SEHITLER, SELVILI, SEMA, SEMA SK., SEYHAN SK., SÖĞÜTLER SK., ŞAMDAN SK., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ CD., ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD., ŞEHİTLER CD., ŞENGÜL SK., TIMUR, TİMUR SK., TUĞRA SK., ULUS, ULUS CD., ULUSOY, ULUSOY SK., YALI, YALI SK., YEMENI, YEMENİ SK., YENİ CAMİ SK., YENİGÜN SK., YİĞİT SK., ZAFER SK.
|14.03.2024
|09:00
|16:00
|58022
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AYÇA, BILLUR, BİLLUR SK., ÇİĞDEM SK., MARMARA CD.
|14.03.2024
|08:30
|16:00
- Gündem
5 ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
13 Mar 2024 - 22:48 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.