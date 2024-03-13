Olay, Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Ayşe Sebahat Bıçakçı'dan (76) haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca evden içeriye giren itfaiye ekipleri Bıçakçı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Bıçakçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Ayşe Sebahat Bıçakçı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Bıçakçı'nın ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.
13 Mar 2024 - 23:26- Asayiş Güncelleme:
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İzmit ilçesinde komşularının haber alamadığı 76 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yapmayin Etmeyi̇n - Bu ne biçim haber başlığı ? Kocaeli gazetesine yakışmıyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.