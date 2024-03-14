Ataevler'den mahallenin kızına tam destek "Merttürk'e sevgi seli"

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala sahadan ayrılmıyor. Merttürk, bugün Ataevler Mahallesi'nde her hafta Çarşamba günü kurulan semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafının istek ve sorunlarını dinledi, alışverişe gelen hemşerileri ile sohbet etti. Mahalle sakinlerinin 'Mahallemizin kızı' desteğimiz seninle sözleriyle, sevgi seli ile karşılanan Merttürk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hemşehrilerini de kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BROŞÜR DAĞITIP DESTEK İSTEDİLER

CHP Kartepe SKM'nin organize ettiği programlar çerçevesinde çalışmalarını yürüten Merttürk'e bugünkü Ataevler Mahallesi'nde her hafta Çarşamba günü kurulan semt pazarı programında; CHP İl Başkan Yardımcısı Yener Sarıkaya, CHP Kartepe İlçe Yöneticileri, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yöneticileri, mahalle temsilcileri ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Merttürk ile birlikte tam kadro sahada seçim çalışmalarını yürüten CHP Kartepe İlçe Örgütü, 31 Mart için hem Kartepe'nin Kızı Nilay Merttürk'e hem de meclis üyesi adaylarına destek istedi.

MERTTÜRK, "EKİBİMLE BİRLİKTE YÜZÜNÜZÜ KARA ÇIKARMAYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Kartepe'ye hizmet için çıktıkları bu yolda gördükleri ilgi, alaka ve samimiyetin kendilerine güç verdiğini belirten CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, " Bugün Ataevler Mahallemizde pazarcı esnafımız ve alış verişe gelen hemşerilerimizle buluştuk. sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik. Daha yaşanabilir bir Kartepe için çok çalışacağımızın, Kartepe'mizi hep birlikte güzelleştireceğimizin sözünü verdik. Hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz bu buluşmalar bizim için çok kıymetli. Onlardan aldığımız bu enerji ile yolumuza yorulmadan devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz ve sizlerin de desteği ile Kartepe'mizi umutlu ve güzel yarınlara taşıyacağız. Kartepe'mizin her köşesine dokunmaya, her hemşerimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Umarım güzel işler yapmamıza vesile olursunuz. Ekibimle birlikte yüzünüzü kara çıkarmayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Hemşerilerine sevgi ve destekleri için teşekkür eden Merttürk, başlayan Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni etti.