Akbelen’deki kamulaştırma kararı iptal edildi

Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasını genişletmek için yüzlerce ağacın yok edildiği İkizköy'deki Akbelen Ormanları'nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazi, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere acele kamulaştırılmıştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile, acele kamulaştırma kararı iptal edildi.Erdoğan'ın 11 Mart'ta verdiği kamulaştırma kararına İkizköy savunucuları, çevreciler, siyasiler ve vatandaşlar tepki göstermişti.

Akbelen Ormanı, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin imzasıyla Muğla Milas’taki iki termik santrale kömür sağlamak amacıyla 2020 yılında Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye (YK Enerji) devredilmişti. Özelleştirme kararı sonrası bölgede ağaçların kesildiğini belirten köylüler, duruma itiraz ederek Akbelen'de nöbet tutmaya başlamıştı.



Temmuz 2021'de İkizköylülerin Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde açtığı yürütmeyi durdurma davası sürerken Akbelen Ormanı'nda yaklaşık yüz ağaç kesildi. İkizköylülerin ve çevre aktivistlerinin protestoları sonrası ağaç kesimi durdu.



1 Mart 2022'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile “Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri” kapsamında, Akbelen'de madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmişti.

Bakanlığın bu kararının ardından 2021'den beri nöbet tutulan alanda bulunan ağaçların kesimi, 24 Temmuz 2023'te yeniden başlamış, köylüler ve çevrecilerin direnişine rağmen binlerce ağaç kesilmişti.