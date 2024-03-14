14 Mar 2024 - 01:33- Siyaset G:

Son anket sonuçları açıklandı! Büyükakın farkla önde...

Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı 31 Mart anket sonuçlarını açıkladı. AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın sonuçlara göre yüzde 54,9 oy aldı.

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Son anket sonuçları açıklandı! Büyükakın farkla önde...
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Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.Hakan Bayrakçı şu ifadeleri kullandı: " Kocaeli'de AK Parti adayı Tahir Büyük Akın 54,9, CHP Atasoy Bilgin ile 29,6 oranına sahip. Yine hatırlatmakta fayda var. Burada belediye başkanlarının kişisel başarısı büyük önem taşıyor. Tahir Bey siyaset kökenli de değil, akademisyen. Büyükşehir'de bir teveccüh var kendisine."

SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

12 ilçede 4 bin 318 kişi ile yapılan ankette AK Parti Adayı Tahir Büyükakın, 54,9, CHP Adayı Atasoy Bilgin 29,6, İYİ Parti Adayı Gencay Yıldıztekin 6,6, YRP Adayı Doğan Aydal 4,3, DEM Parti Adayı Hasan Özgüneş 1,6, Zafer Partisi Adayı Nermin Tol 1,2, diğer partiler ise 1,8 oy aldı.  
Son anket sonuçları açıklandı! Büyükakın farkla önde...

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14 Mar 2024 - 01:33 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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