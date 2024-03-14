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YRP Büyükşehir adayı Aydal: Kocaeli'yi yüzde 37 ile kazanacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan vekili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal Sözcü TV'de Aslı Kurtuluş Mutlu moderatörlüğünde ve Saygı Öztürk ile Deniz Zeyrek'in katıldığı 'Başkent Kulisleri' programına konuk oldu. Yoğun Seçim çalışmalarını devam ettiren Aydal Kocaeli Büyükşehir Belediyesini %37 ile kazanacağını söyledi.

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YRP Büyükşehir adayı Aydal: Kocaeli'yi yüzde 37 ile kazanacağız mask

NE SÖZ VERİLDİYSE YAPAMAMIŞ BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan vekili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal Tüm Türkiyeyi kapsayan 7220 sayfalık bir kitap hazırladıklarını ve Kocaeli için özel çalıştıklarını beyan etti. 

KOCAELİ’Yİ AHLAKLI BELEDİYECİLİK İLE BULUŞTURACAĞIZ

Büyükşehir Adayı Prof.Dr. Aydal sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını kullanarak, İsrafı önleyerek, Belediye bütçesini düzgün şekilde kullanarak Kocaeli’yi Ahlaklı Belediyecilik ile buluşturacağını söyledi. Monoray, Tam Otomasyon Katlı Otoparklar, Azot ve Sıvı gübre fabrikası, Deprem Erken uyarı sistemleri kurulması, Hava ve Deniz Temizliği gibi ve daha nice hizmetleri Belediyeye gelindiği takdirde 5 yıl içinde tamamlayacağını beyan etti.
# var, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeniden Refah Partisi

14 Mar 2024 - 01:44 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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