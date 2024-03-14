Sahur vakti camide korkutan yangın

Yangın, sahur vakti Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak’taki Vahdet Caminin imam odası kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri caminin içine dolan dumanı tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.