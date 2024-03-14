Araç sahipleri bayram edecek! Ücretlerin tamamı geri ödeniyor

Trafik cezasıyla ilgili önemli bir karar, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından duyuruldu, bu da milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. İşte bu kararla ilgili merak edilenler...

Sivas'ta bir vatandaş, araç tescil işlemlerinin yapılmadığı gerekçesiyle çekilen ancak mahkeme kararıyla iptal edilen çekici ücretini, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararıyla geri aldı. Bu karar, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Sivas'tan Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran bir vatandaş, aracının 2022 yılında trafik tescili yapılmadığı gerekçesiyle bağlandığını, buna ek olarak trafik cezası uygulandığını ve mahkeme kararıyla bu idari yaptırımın kaldırıldığını ifade etti.

Başvurucu, trafik cezasının geri alındığını ancak mahkeme tarafından iptal edilen yaptırım kararına rağmen çekici ücretinin iade edilmediğini belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumu, hukuka aykırı durumların düzeltilmesi için sadece idari para cezasının iptal edilmesinin yeterli olmadığını vurgulayarak, iptal edilen idari para cezasının hiç uygulanmamış kabul edilmesi gerektiğini ve bu sebeple başvurucunun ödemek zorunda kaldığı çekici ücretinin de iade edilmesi gerektiğini değerlendirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başvurucunun idari para cezasının iptal edilmesinin ardından ödediği çekici ücretinin iadesini istemesinin haklı bir talep olduğunu belirledi.

KDK, başvurucunun mahkeme kararında çekici ücretinin iadesine dair herhangi bir hüküm olmamasının, bu talebin reddedilmesinin hukuka uygun olmadığını ve çekici masrafının başvuruya iade edilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Yapılan incelemeler sonucunda haklı bulunan başvuru üzerine, KDK Sivas Valiliği'ne çekici ücretinin iade edilmesi yönünde tavsiye kararı gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı doğrultusunda başvurucunun talebi yerine getirilerek çekici ücretinin ödendiği bildirildi.

Kaynak: GÜNBOYU