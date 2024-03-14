Eşini ve kızını öldürüp kaçtı!

Erzurum Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'nde yaşanan trajik olayda, öğretmen Zülküf B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında anlaşmazlık yaşandı.

Tartışmanın hızla büyümesi sonucunda Zülküf B, eşi ve kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlının kaçtığı haberini alan polis ekipleri, hızla harekete geçerek arama çalışmalarını başlattı. Zülküf B, Çat ilçesi istikametinde polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve zanlının adli makamlara sevki için gerekli işlemler başlatıldı. Bu acı olay, Erzurum'da derin üzüntüye yol açarken, ailenin yakınları ve çevresi büyük bir şok yaşadı.