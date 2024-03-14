Eşini ve kızını öldürüp kaçtı!

Erzurum Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'nde yaşanan trajik olayda, öğretmen Zülküf B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında anlaşmazlık yaşandı.
Tartışmanın hızla büyümesi sonucunda Zülküf B, eşi ve kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
Zanlının kaçtığı haberini alan polis ekipleri, hızla harekete geçerek arama çalışmalarını başlattı. Zülküf B, Çat ilçesi istikametinde polis tarafından yakalandı.
Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve zanlının adli makamlara sevki için gerekli işlemler başlatıldı. Bu acı olay, Erzurum'da derin üzüntüye yol açarken, ailenin yakınları ve çevresi büyük bir şok yaşadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.