- Asayiş

Eşini ve kızını öldürüp kaçtı!

Erzurum'da meydana gelen korkunç olayda, evde çıkan tartışmanın ardından eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Eşini ve kızını öldürüp kaçtı! mask

Erzurum Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'nde yaşanan trajik olayda, öğretmen Zülküf B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında anlaşmazlık yaşandı.

Tartışmanın hızla büyümesi sonucunda Zülküf B, eşi ve kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlının kaçtığı haberini alan polis ekipleri, hızla harekete geçerek arama çalışmalarını başlattı. Zülküf B, Çat ilçesi istikametinde polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve zanlının adli makamlara sevki için gerekli işlemler başlatıldı. Bu acı olay, Erzurum'da derin üzüntüye yol açarken, ailenin yakınları ve çevresi büyük bir şok yaşadı.
# sağlık, büyük

14 Mar 2024 - 08:32 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.539.244 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL