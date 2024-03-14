14 Mar 2024 - 08:35 - Asayiş

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'da görüntülendi.