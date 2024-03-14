Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'da görüntülendi.
Fotoğrafları ABD’de yaşayan gazeteci Razi Canikligil paylaştı. Canikligil paylaşımında, “ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Odatv.com
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yeni Akp Li - vay anasını be, adam da hiç vicdan da yok. Keyfi yerinde.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.