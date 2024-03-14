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Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'da görüntülendi.

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu ABD sokaklarında mask

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu  ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'da görüntülendi.

Fotoğrafları ABD’de yaşayan gazeteci Razi Canikligil paylaştı. Canikligil paylaşımında, “ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Odatv.com 
# ABD, dikkat

14 Mar 2024 - 08:35 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
01

Yeni Akp Li - vay anasını be, adam da hiç vicdan da yok. Keyfi yerinde.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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