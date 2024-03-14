Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem

Ekmek ve simit fiyatları, Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla belirlenecek yeni düzenlemelerle gündeme geldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesine yapılan eklemelerle bu konuda önemli bir adım atıldı.
Yeni düzenlemeyle, ekmek fiyatlarının belirlenmesi sürecinde izlenecek adımlar netleştirildi. Buna göre, ekmek fiyatlarıyla ilgili tarifeler, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Bu komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alındıktan sonra, fiyatlar Birlik tarafından onaylanacak.
BAKANLIKTAN ONAY ALINACAK
Ancak, Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen tarifeye olumsuz bir görüş bildirilmesi durumunda, Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte tekrar Bakanlık'a sunacak. Bakanlık görüşü alındıktan sonra, onay süreci tamamlanacak.
Bu yeni düzenleme ile ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesi sürecinde daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, sektördeki tüm paydaşların katılımıyla daha adil bir fiyatlandırma sistemi oluşturulmasına katkı sağlayacak.
Kaynak: GÜNBOYU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.