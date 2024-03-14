Akaryakıta çifte zam geliyor!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzinin litresine 1,60 TL, motorinin litresine ise 1,25 TL zam geleceği öngörülüyor.
Son günlerde LPG'ye 84 kuruş zam yapılmıştı. Bu zamların ardından motorin ve benzinin litre fiyatı 40 lirayı aşmış durumda.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.