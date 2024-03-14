- Ekonomi

Akaryakıta çifte zam geliyor!

15 Mart itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor, çünkü Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

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Akaryakıta çifte zam geliyor! mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzinin litresine 1,60 TL, motorinin litresine ise 1,25 TL zam geleceği öngörülüyor.

Son günlerde LPG'ye 84 kuruş zam yapılmıştı. Bu zamların ardından motorin ve benzinin litre fiyatı 40 lirayı aşmış durumda. 
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14 Mar 2024 - 09:11 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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