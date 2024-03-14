Akaryakıta çifte zam geliyor!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzinin litresine 1,60 TL, motorinin litresine ise 1,25 TL zam geleceği öngörülüyor.

Son günlerde LPG'ye 84 kuruş zam yapılmıştı. Bu zamların ardından motorin ve benzinin litre fiyatı 40 lirayı aşmış durumda.