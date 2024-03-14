Bayram ikramiyesinin ödeme takvimi değişti!

Emeklilere yönelik Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek 3 bin TL'lik ikramiyelerin detayları, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Ancak, ödeme takvimi üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda, ödeme tarihlerinin değişeceği iddiası ortaya atıldı.

İkramiye tutarlarının 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması beklenirken, kulislerde konuşulan bilgilere göre söz konusu ödeme takvimi öne çekilecek.

2018 yılında başlatılan ve yılda iki kez gerçekleştirilen bayram ikramiyeleri, bu yıl 3 bin TL olarak artırılmıştı.

Resmi Gazete'deki düzenleme ile birlikte, emeklilerin bayram ikramiyeleri resmileşirken, geçtiğimiz yılki ödeme takvimi nedeniyle bu yılki 3 bin TL'lik ikramiyelerin 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyordu.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki çalışmalar sonucunda, emekli ikramiyelerinin seçimden önce hesaplara aktarılması yönünde bir düzenleme yapılması gündeme geldi.

Kulislere göre, hükümet, milyonlarca emekliye yeni yılda beklenen zam oranını belirleyemediği için, seçimlerden önce emeklilerin memnuniyetsizliğini hafifletmek amacıyla ikramiye ödemelerini erken yapmayı planlanıyor.

Bu doğrultuda, geçen yılki uygulamalara dayanarak, 1-9 Nisan tarihleri arasında ödenmesi beklenen 3 bin TL'lik ikramiyeler için olası yeni tarih 25-29 Mart olarak belirlendi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde ödeme takvimini kesinleştirmesi bekleniyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, milyonlarca emekliye yeni yılda beklediği zam oranını veremeyen iktidar, seçimlerden önce emeklilerin öfkesini bir nebze olsun dindirmek için sandığa gidilmeden önce ikramiye ödemelerini tamamlamak istiyor.

Kaynak: GÜNBOYU