Sağlık alanında devrim yaratacak buluş!

Fotoakustik görüntüleme sistemleri, vücut içini yüksek çözünürlükle görüntüleyebiliyor, ancak genellikle hacimli oluyorlardı. Ancak son zamanlarda, araştırmacılar bu teknolojiyi büyük ölçüde minyatürize etmeyi başardılar. Artık, bir saat içinde bu teknolojiyi taşıyabilirsiniz, donanım bir sırt çantasına sığacak kadar küçük ve beş aylık bir bebek kadar hafif.

Bu cihaz, kalbin ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için invaziv olmayan bir yöntem sunuyor. Fotoakustik görüntüleme, nesnelerin (bu durumda lazer darbelerinin) ışığı emmesi ve emilen optik enerjinin ısıya dönüşmesi prensibiyle çalışır.

Bu ısı, algılanabilir ses dalgalarının yayılmasına neden olan termoelastik genleşmeye yol açar. Fotoakustik görüntüleme, ultrasonun aksine, yüksek çözünürlüklü işlevsel ve yapısal görüntüler sunabilir.

Bu fotoakustik cihazı, bir saat içine sığdırılan bir görüntüleme arayüzü, elde taşınabilir bir bilgisayar ve lazer ve güç kaynağını barındıran bir sırt çantasından oluşur. Cihazın lazer odaklanması ayarlanabilir ve 8.7 µm (mikrometre) çözünürlüğe sahiptir, böylece vücut içini, derinin ince kan damarlarını 3 milimetre çapında bir görüş alanında görüntüleyebilir.

FOTOAKUSTİK CİHAZIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Bu miniaturize cihaz, toplum sağlığı merkezlerinde hastalık teşhisi için ya da hastanelerde kan dolaşımıyla ilgili parametrelerin uzun süreli izlenmesi için kullanılabilir. Ayrıca, cilt rahatsızlıkları ve kanser gibi durumların erken teşhisinde de kullanışlı olabilir.

Araştırmacılar, daha küçük bir lazer kaynağı ve daha yüksek bir darbe tekrarlama oranına sahip bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Bu, sistemi daha kompakt ve hafif yapacak ve güvenliği ve çözünürlüğü iyileştirecektir.

Bu gelişme, fotoakustik teknolojinin tıp ve sağlık alanında yeni kapılar açabileceğini gösteriyor ve daha verimli ve etkili tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük ediyor.

Kaynak: GÜNBOYU