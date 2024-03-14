YRP BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYDAL, "KOCAELİ'Yİ YÜZDE 37 İLE ALACAĞIZ"

NE SÖZ VERİLDİYSE YAPAMAMIŞ BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan AYDAL Tüm Türkiyeyi kapsayan 7220 sayfalık bir kitap hazırladıklarını ve Kocaeli için özel çalıştıklarını beyan etti. Kocaeli şöyle bir gerçekle karşı karşıya 5 Yılda söz verdiği Şeyleri yapamamış bir Belediye Başkanı var.

KOCAELİ’Yİ AHLAKLI BELEDİYECİLİK İLE BULUŞTURACAĞIZ

Büyükşehir Adayı Prof.Dr. Aydal sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını kullanarak, İsrafı önleyerek, Belediye bütçesini düzgün şekilde kullanarak Kocaeli’yi Ahlaklı Belediyecilik ile buluşturacağını söyledi. Monoray, Tam Otomasyon Katlı Otoparklar, Azot ve Sıvı gübre fabrikası, Deprem Erken uyarı sistemleri kurulması, Hava ve Deniz Temizliği gibi ve daha nice hizmetleri Belediyeye gelindiği takdirde 5 yıl içinde tamamlayacağını beyan etti.